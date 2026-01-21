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Опубликовано 21 января, 10:14

Бывший пресс-секретарь Зеленского: Конфликт на Украине завершится в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Вооружённый конфликт на Украине может завершиться уже в текущем году, причём в невыгодной для Киева ситуации. Такой прогноз высказала бывший пресс-секретарь киевского главаря Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её мнению, Украина вынуждена будет сесть за стол переговоров из-за полностью разрушенной экономики, отсутствия финансовых ресурсов, низкого морального духа и политического кризиса. Мендель добавила, что у Киева ранее был шанс заключить соглашение на более выгодных условиях, но он им не воспользовался.

Она занимала пост пресс-секретаря главы государства с 2019 по 2021 год.

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Ранее военный эксперт допустил, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году. По его мнению, ключевую роль будут играть ситуация на фронте и действия российских войск. Он счёл маловероятным временное перемирие, которое позволило бы Киеву восстановить силы, но допускает возможность достижения полноценного мира в 2026 году на условиях Москвы, выразив в связи с этим «сдержанно позитивные ожидания».

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Анастасия Никонорова
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