Вооружённый конфликт на Украине может завершиться уже в текущем году, причём в невыгодной для Киева ситуации. Такой прогноз высказала бывший пресс-секретарь киевского главаря Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её мнению, Украина вынуждена будет сесть за стол переговоров из-за полностью разрушенной экономики, отсутствия финансовых ресурсов, низкого морального духа и политического кризиса. Мендель добавила, что у Киева ранее был шанс заключить соглашение на более выгодных условиях, но он им не воспользовался.

Она занимала пост пресс-секретаря главы государства с 2019 по 2021 год.

Ранее военный эксперт допустил, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году. По его мнению, ключевую роль будут играть ситуация на фронте и действия российских войск. Он счёл маловероятным временное перемирие, которое позволило бы Киеву восстановить силы, но допускает возможность достижения полноценного мира в 2026 году на условиях Москвы, выразив в связи с этим «сдержанно позитивные ожидания».