Россиян с окладом ниже 100 тысяч призвали не переживать из-за мизерного аванса в январе

Сокращение январского аванса из-за длинных новогодних праздников будет малозаметным для россиян с невысоким уровнем дохода. Об этом в интервью изданию «Подъём» заявил член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она напомнила, что аванс рассчитывается пропорционально отработанным дням, а в январе у сотрудников с пятидневной неделей их было всего четыре.

«Стоимость одного дня в январе выше, потому что всего рабочих дней 15, а обычно — 23. То есть, если оклад поделить на 15 дней, они стоят больше. Да, чуть меньше получат люди, но не настолько меньше, чтобы это вызывало опасения. При зарплате в 100 тысяч — да, может, приличная разница. А если меньше – не так уж заметно», — сказала Бессараб.

Она также заверила, что россияне уже привыкли к особенностям январских выплат и умеют планировать свой бюджет с учётом этого фактора.

Ранее сообщалось, что профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России по итогам 2025 года. Средняя предлагаемая зарплата по этой вакансии составила 179 237 рублей в месяц.