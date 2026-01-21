«Уралвагонзавод» поставил армии инженерные машины с защитой от дронов и РЭБ

Концерн «Уралвагонзавод» (в составе «Ростеха») передал Министерству обороны России партию модернизированных инженерных машин разграждения ИМР-3М. Бронетехника, созданная на базе танка Т-90 и активно используемая в зоне СВО, теперь оснащена дополнительной радиоэлектронной и антидроновой защитой. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, машины поставлялись на передовую в течение 2025 года, и заказы на них сохраняются.

«ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, так как они могут выполнять широчайший спектр задач», — отметил военный представитель Минобороны.

Машина способна преодолевать минные поля с помощью колейного трала, расчищать завалы универсальным отвалом, работать как манипулятор и проводить другие инженерные работы. Благодаря общим с Т-90 узлам, управлять ею может любой механик-водитель танка.

Тем временем российские военнослужащие в зоне СВО уничтожили тысячи целей с использованием беспилотных авиационных комплексов разработки «Ростеха». В перечень вошли порядка десяти образцов разведывательных и атакующих беспилотных комплексов. Среди наиболее значимых — барражирующие боеприпасы «КУБ», ударные БПЛА «СКАТ 350М» и системы для наведения вооружения «Гранат-4».