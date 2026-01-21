Более 70 домов и соцобъектов повреждено при обстреле Дебальцева

В результате ночного обстрела города Дебальцево повреждено более 70 жилых зданий и социальных объектов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

По его словам, удар пришёлся по школам, детским садам, библиотеке, музею, больнице и техникуму. Из-за повреждений остекления детей временно перевели на дистанционное обучение. Также пострадали около 50 многоквартирных и 15 частных домов.

«Ликвидируем последствия удара ВФУ по Дебальцево. В результате украинской агрессии повреждено остекление социальных объектов», — написал Пушилин. Сейчас на месте работают аварийные и восстановительные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. Основной удар пришёлся на Республику Адыгея и Краснодарский край. В результате пострадали люди. Life.ru собрал основную информацию о ночном ударе ВСУ по югу России.