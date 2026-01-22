За ночь ПВО уничтожила 31 украинский беспилотник над Россией

В течение ночи с 20:00 21 января до 7:00 22 января по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Как сообщило МО РФ, основная активность пришлась на период с 23:00 до 7:00, за это время было сбито 14 БПЛА.

Цели уничтожались над территорией шести регионов России: четыре над Волгоградской областью, по три — над Республикой Крым и Ростовской областью, два над Брянской областью, а также по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.

А в ночь на 21 января дежурные средства противовоздушной обороны сбили 75 украинских БПЛА. Наибольшее число беспилотников перехватили над Краснодарским краем (45).