По его словам , в ходе многодневного наблюдения был обнаружен ценный вражеский наводчик, который долгое время наводил артиллерию и авиацию на российские позиции. Заметив слежку, украинский военный запросил срочную эвакуацию.

В то же время на других участках фронта БПЛА применяются для масштабного воздействия на логистику противника. Так, операторы беспилотников группировки войск «Центр» взяли под контроль ключевые маршруты снабжения ВСУ на Красноармейском направлении. Проведя серию дневных и ночных рейдов, они уничтожили пикапы с боеприпасами и личным составом, а также передвигающуюся пехоту. В Минобороны подчеркнули, что высокая точность позволяет дронам поражать цели даже на участках, которые украинские боевики пытаются прикрыть защитными сетями, что серьёзно осложняет логистику ВСУ.