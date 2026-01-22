Бойцы бригады «Волки» уничтожили корректировщика ВСУ в зоне СВО
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Расчёт беспилотников бригады Армии России «Волки» уничтожил корректировщика огня ВСУ на Краматорско-Славянском направлении. Подробности операции рассказал ТАСС командир разведотряда с позывным Журба.
По его словам, в ходе многодневного наблюдения был обнаружен ценный вражеский наводчик, который долгое время наводил артиллерию и авиацию на российские позиции. Заметив слежку, украинский военный запросил срочную эвакуацию.
На помощь ему выслали квадроцикл. Российские операторы позволили противнику начать движение и отойти на расстояние, выжидая момент. Когда украинские военные снизили бдительность, дрон-камикадзе нанёс точный удар по цели.
В то же время на других участках фронта БПЛА применяются для масштабного воздействия на логистику противника. Так, операторы беспилотников группировки войск «Центр» взяли под контроль ключевые маршруты снабжения ВСУ на Красноармейском направлении. Проведя серию дневных и ночных рейдов, они уничтожили пикапы с боеприпасами и личным составом, а также передвигающуюся пехоту. В Минобороны подчеркнули, что высокая точность позволяет дронам поражать цели даже на участках, которые украинские боевики пытаются прикрыть защитными сетями, что серьёзно осложняет логистику ВСУ.
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