ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января, 04:19

Российские операторы дронов перекрыли логистику ВСУ под Красноармейском

Обложка © Александр Полегенько / ТАСС

Обложка © Александр Полегенько / ТАСС

Операторы беспилотников группировки войск «Центр» взяли под контроль ключевые маршруты снабжения ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчёты ударных FPV-дронов провели массированный рейд по тыловым путям противника. В результате дневных и ночных налётов были уничтожены пикапы с подвозом боеприпасов и личного состава, а также передвигающаяся пехота ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что высокая точность управления беспилотниками позволяет операторам заходить даже на участки дорог, которые украинские боевики прикрывают защитными сетями. Такие действия серьёзно осложняют логистику противника и снижают его мобильность на данном участке фронта.

Новые ракеты «Искандер» ВС РФ лишат ВСУ боеспособности, заявил военный эксперт
Новые ракеты «Искандер» ВС РФ лишат ВСУ боеспособности, заявил военный эксперт

Ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли серию ударов по точкам запуска дальнобойных беспилотников ВСУ. В операции были задействованы авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Под огонь попали объекты энергетики, транспортная инфраструктура и места дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar