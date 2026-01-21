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Опубликовано 21 января, 08:41

Новые ракеты «Искандер» ВС РФ лишат ВСУ боеспособности, заявил военный эксперт

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Новые модернизированные баллистические ракеты «Искандер-И» способны серьёзно повлиять на ход спецоперации, нанося точечные удары по критически важным объектам в глубоком тылу Украины. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru.

По его словам, обновлённая версия комплекса получила увеличенную дальность и улучшенную боевую часть — моноблочную или осколочно-фугасную, что делает её особенно эффективной против долговременных огневых точек, скоплений техники и живой силы.

Эксперт подчеркнул, что «Искандер» остаётся ключевой ракетной системой для поражения стратегических целей. В качестве примера он привёл недавний удар по Львовской области, где совместно с новым комплексом «Орешник» были выведены из строя энергообъекты.

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Напомним, ранее украинский ресурс Insider UA сообщил о якобы первом ударе новой ракетой «Искандер-И» по территории Украины, указав Винницкую область в качестве цели. Официальных заявлений о применении нового боеприпаса пока не поступало.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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