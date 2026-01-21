Новые ракеты «Искандер» ВС РФ лишат ВСУ боеспособности, заявил военный эксперт

Новые модернизированные баллистические ракеты «Искандер-И» способны серьёзно повлиять на ход спецоперации, нанося точечные удары по критически важным объектам в глубоком тылу Украины. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru.

По его словам, обновлённая версия комплекса получила увеличенную дальность и улучшенную боевую часть — моноблочную или осколочно-фугасную, что делает её особенно эффективной против долговременных огневых точек, скоплений техники и живой силы.

Эксперт подчеркнул, что «Искандер» остаётся ключевой ракетной системой для поражения стратегических целей. В качестве примера он привёл недавний удар по Львовской области, где совместно с новым комплексом «Орешник» были выведены из строя энергообъекты.

Напомним, ранее украинский ресурс Insider UA сообщил о якобы первом ударе новой ракетой «Искандер-И» по территории Украины, указав Винницкую область в качестве цели. Официальных заявлений о применении нового боеприпаса пока не поступало.