«Грозное оружие»: Эксперт заявил, что новую ракету «Искандер-И» невозможно сбить

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Life.ru прокомментировал сообщения о возможном применении в ходе специальной военной операции новой российской ракеты «Искандер-И».

По его словам, отличительной особенностью новой ракеты являются повышенные дальность и точность. Леонков указал, что по данным украинских источников цель могла быть поражена на расстоянии около 1000 километров, однако официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны России пока нет, поэтому такие данные следует воспринимать с осторожностью.

Эксперт напомнил, что ракеты комплекса «Искандер» относятся к классу оперативно-тактических и ранее имели дальность до 500 километров — в период действия ДРСМД. При этом все ракеты этого семейства используют гиперзвуковые технологии и совершают полет по квазибаллистической траектории со скоростью около 6 Махов, активно маневрируя в ходе движения.

Ракета «Искандер» совершает полёт по квазибаллистической траектории на скорости около 6 Маха. Маневрируя в ходе полёта, она становится очень сложной целью для противовоздушных систем современных западных образцов, которые до сих пор затрудняются сбивать такие цели. Алексей Леонков военный эксперт

Собеседник Life.ru отметил, что «Искандер» применяется для поражения важных объектов — скоплений войск, бронетехники, складов, военных баз и другой инфраструктуры на значительной глубине.

Ранее украинский ресурс Insider UA сообщил о якобы первом ударе новой ракетой «Искандер-И» по территории Украины, указав Винницкую область в качестве цели. Официальных заявлений о применении нового боеприпаса пока не поступало.