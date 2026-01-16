Уничтоживший HIMARS под Черниговом новый дрон ВС РФ вызвал оторопь на Западе

Российский новый дрон-камикадзе, уничтоживший РСЗО HIMARS ВСУ, позволяет оперативно поражать важные цели на больших расстояниях. Способности аппарата оценило западное издание Defence Blog.

«Скорость, показанная на кадрах, позволяет предположить, что беспилотник может быть быстро развёрнут после обнаружения цели», — говорится в материале.

Автор материала обратил внимание на видео с поражением HIMARS реактивным беспилотником с прямым управлением. Удар был нанесён по движущейся цели в одном из сёл Черниговской области, расположенном примерно в 50 километрах от границы с Брянской областью. Разведывательный дрон зафиксировал аппарат с реактивным двигателем и стреловидным крылом, который на высокой скорости приближался к РСЗО. Это стало первым подтверждённым применением такого беспилотника в зоне СВО.

По мнению аналитиков, высокая скорость повышает вероятность поражения мобильных целей, использующих тактику «стреляй и убегай». Кроме того, Defence Blog отмечает, что ранее для уничтожения приоритетных целей применялись баллистические ракеты комплекса «Искандер-М». Появление нового дрона может существенно снизить стоимость поражения вражеской техники.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российская армия уничтожила пять боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ, включая пусковую установку HIMARS производства США и боевую машину RСЗО Vampire чешского производства. Удары наносились с использованием беспилотников, ракетных войск и артиллерии.