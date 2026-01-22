В Госдуме раскрыли, каким будет ответ на удары ВСУ по порту Кубани

Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что для прекращения атак на российские объекты необходимо полностью уничтожить портовую инфраструктуру Одессы и Николаева. По его мнению, эти объекты имеют стратегическое значение для поставок вооружения Украине. Колесник считает, что ответные действия ВС РФ должны быть максимально жёсткими.

«Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли, чтобы ни один корабль не мог туда зайти... Они поймут только силу», — высказался парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что через эти порты, в том числе под видом зерновых поставок, поступает оружие от союзников Украины. Депутат призвал не ограничиваться точечными ударами, а применять массированные действия по уничтожению ключевых морских ворот противника.

Напомним, в результате удара по портовым терминалам в кубанском посёлке Волна Темрюкского района погибли три человека. Ещё восемь человек с травмами средней тяжести были доставлены в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.