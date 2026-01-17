После удара ВС России над Одессой на воздух взлетели контейнеры с оружием НАТО

Недавние удары российских войск охватили как минимум восемь областей Украины. Особенно эффективной оказалась атака на Одесскую область, где в районе Одессы загорелся порт.

По некоторым данным, были уничтожены контейнеры, принадлежащие НАТО. Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, назвал удар по порту Черноморска, вызвавший сильную детонацию и разброс контейнеров, одним из самых значимых. Он подчеркнул, что портовая инфраструктура, используемая для военных или двойного назначения грузов, теперь является приоритетной целью.

«Повторные удары по портовой инфраструктуре (Черноморск, Одесская область) формируют отложенное фронтовое окно. Оно не про захват территории, а про: сокращение поставок; рост логистического плеча; перегрузку железных дорог», — написал Лебедев в Telegram-канале.

А ранее военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл вероятные тактические манёвры России в зоне СВО в начале 2026-го. По его словам, в начале года произойдёт перегруппировка сил, и основное внимание будет сосредоточено на освобождении Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Параллельно войска будут продвигаться в сторону Запорожья по левому берегу Днепра и ближе подходить к Сумам.