Военный эксперт раскрыл, когда Армия России приступит к освобождению Одессы

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы станет возможной только после полного контроля над Запорожьем. По его словам, российские войска будут продвигаться сухопутным путём — через Николаев — и лишь затем выйдут к черноморскому побережью.

Морской десант в ближайшей перспективе, считает аналитик, маловероятен: сейчас основные силы сосредоточены на завершении операций в Донбассе. Тем не менее, подчёркивает Кнутов, контроль над Одессой имеет стратегическое значение для России. Без него «чувствовать себя спокойно» у южных рубежей невозможно.

Уже сейчас ВС РФ изолируют город, нанося удары высокоточным оружием и дронами по логистическим узлам и портовой инфраструктуре. Цель — сделать регион «малопригодным для получения оружия» из-за рубежа, дополнил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Хотя полномасштабное наступление на Одессу отнесено на «отдалённую перспективу», эксперты видят в текущих действиях чёткую подготовку к финальному этапу кампании на юге Украины.

А ранее Юрий Кнутов раскрыл вероятные тактические манёвры России в зоне СВО в начале 2026-го. По словам военного эксперта, в начале года произойдёт перегруппировка сил, и основное внимание будет сосредоточено на освобождении Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Параллельно войска будут продвигаться в сторону Запорожья по левому берегу Днепра и ближе подходить к Сумам.