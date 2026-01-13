Военкор Андрей Руденко назвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «дураком». Причиной такой оценки стало заявление Сырского о том, что Россия якобы планирует взять Одессу и закончить войну. Руденко поделился своим мнением в Telegram-канале.

«Чистый дурак! Почему имела? Я уверен, что планы не изменились. Все цели СВО будут достигнуты, именно так сказал наш президент [Владимир Путин]», — написал журналист.

Военкор заявил, что одной из ключевых задач России является возвращение «русских земель». Он также высказал мнение, что Сырский допустил просчёт, поскольку, по его словам, Россия не намерена ограничиваться Одессой. В заключение, он отметил, что Киев также является «русским городом».

Ранее Сырский провёл разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе генералом Кристофером Донахью и сообщил о сложной ситуации на линии фронта, а также попросил о поставках зенитных ракетных комплексов и боеприпасов.