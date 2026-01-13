Главком ВСУ Сырский поплакался США о сложной ситуации на фронте и попросил ПВО

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский провёл разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе генералом Кристофером Донахью и сообщил о сложной ситуации на линии фронта, а также попросил о поставках зенитных ракетных комплексов и боеприпасов. Об этом он написал в соцсетях.

«Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остаётся сложной», — уточнил Сырский.

Украина рассчитывает получить дополнительные системы противовоздушной обороны от США, включая зенитные ракетные комплексы и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Всего поражение зафиксировано в 150 районах.