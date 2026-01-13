ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 января, 11:43

Главком ВСУ Сырский поплакался США о сложной ситуации на фронте и попросил ПВО

Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины

Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский провёл разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе генералом Кристофером Донахью и сообщил о сложной ситуации на линии фронта, а также попросил о поставках зенитных ракетных комплексов и боеприпасов. Об этом он написал в соцсетях.

«Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остаётся сложной», — уточнил Сырский.

Украина рассчитывает получить дополнительные системы противовоздушной обороны от США, включая зенитные ракетные комплексы и боеприпасы.

Зеленский клянчит у Европы резервы ракет ПВО
Зеленский клянчит у Европы резервы ракет ПВО

Ранее сообщалось, что российские войска поразили склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Всего поражение зафиксировано в 150 районах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Александр Сырский
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar