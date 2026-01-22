ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января, 08:51

Кремль отреагировал на заявление главы МО Украины о цели по убийствам россиян

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

В Москве обратили внимание на шокирующее заявление нового руководителя Минобороны Украины Михаила Фёдорова о желании Киева ежемесячно уничтожать 50 тысяч россиян. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль осведомлён о высказывании министра. Песков, комментируя слова Фёдорова, заявил, что в них не содержится никаких откровений, поскольку режим в Киеве продолжает неуклонно следовать ранее выбранному курсу.

«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», — заявил Песков.

Депутат Рады назвала больной идею главы Минобороны Украины об убийстве 50 тысяч россиян
Депутат Рады назвала больной идею главы Минобороны Украины об убийстве 50 тысяч россиян

Напомним, новый министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что стратегической целью Киева является уничтожение до 50 тысяч российских военных в месяц. Такую задачу перед ним поставил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar