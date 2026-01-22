Кремль отреагировал на заявление главы МО Украины о цели по убийствам россиян
Обложка © ТАСС / ЕРА
В Москве обратили внимание на шокирующее заявление нового руководителя Минобороны Украины Михаила Фёдорова о желании Киева ежемесячно уничтожать 50 тысяч россиян. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль осведомлён о высказывании министра. Песков, комментируя слова Фёдорова, заявил, что в них не содержится никаких откровений, поскольку режим в Киеве продолжает неуклонно следовать ранее выбранному курсу.
«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», — заявил Песков.
Напомним, новый министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что стратегической целью Киева является уничтожение до 50 тысяч российских военных в месяц. Такую задачу перед ним поставил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.