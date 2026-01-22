Государственный архив России опубликовал письмо, адресованное первому президенту РФ Борису Ельцину, в котором русский житель Украинской ССР жаловался на приниженное положение русских в Союзе. Документ был обнародован на официальной странице ведомства в Telegram-канале.

Госархив опубликовал письмо жителя Украины Ельцину об унижении русских в СССР. Фото © Telegram / Документальное прошлое: ГА РФ

Письмо было написано в период между концом 1989 и началом 1990 года, когда Ельцин занимал пост депутата, а затем и председателя Верховного Совета СССР.

Его автор, представившийся русским по национальности, выразил боль за униженное положение РСФСР и русского народа в составе Союза. Он указал, что русская нация оказалась обделённой по сравнению с другими республиками.

Единственным решением проблемы мужчина считал необходимость возрождения России как полноценного национального центра. Он даже допускал, что ради достижения этой цели можно пожертвовать сохранением в составе СССР прибалтийских республик, позволив им выйти.

«При этом в «т. Воротникове», возглавлявшим тогда ВС РСФСР он после просмотра трансляций Съезда «разочаровался», — отметили представители Госархива.

Как полагают специалисты Госархива, в тот период Ельцин, будучи популярным политиком, которого активно ограничивал союзный центр, многими воспринимался в качестве возможного национального лидера русских. Именно к нему, как к выразителю недовольства, и обратился анонимный гражданин со своими претензиями к общесоюзным властям.

Прошло несколько десятилетий, а ситуация осталась неизменной. На Украине артистов балета хотят уволить за исполнение русского «Лебединого озера». Министерство культуры заявило, что танцоры распространяли культурный продукт «страны-агрессора».