Член комитета Госдумы по бюджету Евгений Фёдоров считает, что вступившие в этом году изменения в налогообложении не станут причиной для массового закрытия малых предприятий. По его мнению, главным условием для работы бизнеса является спрос со стороны населения. Депутат прокомментировал жалобу владельца подмосковной пекарни, который в ходе прямой линии обращался к президенту и заявил, что может закрыться к весне.

«Закроется бизнес или нет? Раз есть спрос, значит люди понесут деньги, будут покупать пирожки. Это означает, что обязательно на этом месте будет какая-то пирожковая или за углом», — заявил Фёдоров Общественной Службе Новостей.

Парламентарий также добавил, что необходимость ужесточения фискальной политики вызвана аварийной ситуацией, и в будущем россиян ждут новые резкие решения, важные для суверенитета страны.

Напомним, глава семейной пекарни «Машенька» в Люберцах обратился к президенту в ходе прямой линии, спросив его о мерах поддержки производственного малого бизнеса. Предприниматель в знак благодарности за внимание к своей проблеме отправил Владимиру Путину корзину со своей продукцией. В ответ глава государства также направил ему подарок.