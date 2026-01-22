В успех нового наступления ВСУ невозможно поверить, ведь ресурсы Украины на исходе. Об этом в эфире YouTube-блога заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, комментируя сделанный украинским главкомом Александром Сырским анонс.

«Украинцы ещё пытаются храбриться. Генерал Сырский заявил о скором наступлении Украины. Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. Как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? У них заканчиваются люди, а экономика находится в состоянии коллапса», — сказал он.

Меркурис добавил, что, несмотря на напряжённость вокруг Гренландии, именно поражение Украины в вооружённом конфликте станет более значимым и судьбоносным событием.

Российские военные эксперты также считают заявления Сырского скорее информационной операцией. Бывший офицер спецназа заявил, что речь идёт о «дымовой завесе» на фоне тяжёлой оперативной обстановки. По его мнению, команды на контратаки, например на Купянском направлении, имеют политическую цель — оставаться в повестке дня, но для таких манёвров приходится ослаблять другие участки фронта. Эксперт напомнил о неудачах прошлых крупных наступлений ВСУ и предположил, что истинная цель командования — создать паузу для перегруппировки разбитых частей и попытаться стабилизировать линию фронта.