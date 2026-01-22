Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине оказался для него самым трудным направлением в вопросах урегулирования. При этом он подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на достижение договорённостей в ближайшее время.

«Мы урегулировали восемь войн, и на подходе ещё одна. Вы знаете, какая? Та, которая мне казалась лёгкой, но оказалась, возможно самой трудной», — сказал Трамп, выступая на церемонии учреждения Совета мира в Давосе.

Ранее Life.ru писал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом глава Белого дома изначально не планировал таких переговоров. Зеленский из-за этого и не полетел в Швейцарию. Узнав, что Трамп желает видеть его, украинский главарь отправился в Давос.