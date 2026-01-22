Мечты ВСУ о наступлении — это пиар для поднятия духа внутри Украины, считает военэксперт

Военный эксперт Алексей Живов прокомментировал заявления главкома ВСУ Александра Сырского о готовящемся наступлении. По его мнению, такие речи предназначены в первую очередь для внутренней украинской аудитории, чтобы поддержать боевой дух, они не отражают реальных возможностей. Эксперт отметил, что ВСУ ещё сохраняют силы для обороны текущих рубежей, но перейти в полномасштабное наступление не могут.

«Если они где-то и отступают, то медленно. Без обвала участков фронта», — добавил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Максимум, на что сейчас способна Украина, — это накопить несколько десятков тысяч человек на одном из направлений и попытаться организовать локальное контрнаступление. Однако стратегического перелома это не принесёт, считает эксперт.

Российские военные эксперты также считают заявления Сырского скорее информационной операцией. Бывший офицер спецназа заявил, что речь идёт о «дымовой завесе» на фоне тяжёлой оперативной обстановки. По оценке аналитика, приказы о локальных контратаках, как на Купянском направлении, носят скорее политический характер, чтобы сохранять присутствие в новостях. Подобные манёвры требуют переброски сил, ослабляя оборону на других участках. Напомнив о провалах прошлых масштабных наступлений ВСУ, эксперт предположил, что реальная цель командования — выиграть время для переформирования разбитых подразделений и укрепления фронтальной линии.