«Один вопрос»: Политолог раскрыл, что может скрываться за словами Уиткоффа о мирном плане

Политолог Александр Гурнов усомнился в оптимизме спецпосланника США Стивена Уиткоффа, заявившего, что в мирном плане по Украине осталось решить лишь один вопрос. По мнению эксперта, именно этот вопрос и является ключевым — и он, скорее всего, касается территорий. Гурнов отметил, что территориальный статус имеет принципиальное значение для обеих сторон конфликта.

«Американские политики любят говорить, что мирный план согласован почти на 100%... Однако этот один вопрос и является ключевым, потому что, скорее всего, касается территориальных уступок», — заявил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, обсуждение американцами таких тем, как зоны беспошлинной торговли, — это попытка отвлечь внимание от реально важных и нерешённых проблем.

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится примерно в 19:00-20:00 по московскому времени. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам переговоров состоится брифинг помощника Владимира Путина Юрия Ушакова. Конкретная повестка беседы не раскрывается, однако глава государства подтвердил, что в ходе визита будет продолжен диалог по урегулированию украинского кризиса.