Слуцкий выступил за амнистию майнингового оборудования, ввезённого с нарушениями

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести в России амнистию оборудования для майнинга, которое было ранее ввезено с нарушениями в документах. Об этом он заявил, выступая на первом политическом криптофоруме своей партии.

По его словам, многие майнеры избегают легализации, опасаясь ответственности за использование техники с некорректно оформленными таможенными документами. Слуцкий пояснил, что на середину 2025 года в официальные реестры ФНС включена лишь около тысячи участников отрасли, что составляет примерно треть от реального числа. Для решения проблемы он предложил освободить от санкций тех, кто добровольно заявит о таком оборудовании при подаче заявки на включение в реестр.

Депутат считает, что эта мера позволит расширить легальный сектор и предотвратить уход бизнеса в тень. Дополнительно Слуцкий предложил установить переходный период до полутора лет для плавной интеграции участников рынка в правовое поле. Также он призвал Банк России и Минфин начать активное сотрудничество с представителями отрасли для более детальной и взвешенной разработки регулирующего законодательства.

Ранее сообщалось, что российские удары по энергообъектам Украины привели к массовой распродаже оборудования украинскими майнерами. Криптобизнес страны испытывает серьёзные проблемы, основная проблема – электроэнергия. Один майнер потребляет столько же, сколько шесть квартир, а его содержание обходится в 8200 гривен (около 15000 рублей) в месяц при доходе в 6300 гривен. Таким образом, каждая единица техники приносит убыток в 1900 гривен.