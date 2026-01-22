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Опубликовано 22 января, 14:13

Командир ВСУ вывел бойцов из Великомихайловки из-за ударов ФАБ

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу военнослужащих из Великомихайловки в Днепропетровской области. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, подразделение понесло значительный урон, однако официальное командование бригады не одобрило отвод сил с позиций.

«67-я бригада ВСУ в Великомихайловке понесла большие потери от наших ФАБов. Из-за этого командир одного из подразделений втайне от командования вывел группу солдат», цитирует Кимаковского ТАСС.

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Ранее Life.ru писал, что боец полка «Скала» ВСУ обвинил командование в равнодушии из-за отсутствия ротации. Он утверждает, что на позиции бойцы чаще рискуют погибнуть от холода, чем от огня противника, так как провели на передовой практически всю зиму без замены.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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