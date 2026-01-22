Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу военнослужащих из Великомихайловки в Днепропетровской области. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, подразделение понесло значительный урон, однако официальное командование бригады не одобрило отвод сил с позиций.

«67-я бригада ВСУ в Великомихайловке понесла большие потери от наших ФАБов. Из-за этого командир одного из подразделений втайне от командования вывел группу солдат», — цитирует Кимаковского ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что боец полка «Скала» ВСУ обвинил командование в равнодушии из-за отсутствия ротации. Он утверждает, что на позиции бойцы чаще рискуют погибнуть от холода, чем от огня противника, так как провели на передовой практически всю зиму без замены.