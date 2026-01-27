В Госдуме предложили индексировать пенсии раз в квартал

В Госдуме предложили индексировать пенсии ежеквартально, а не ежегодно. При этом депутаты предлагают сохранить принцип повышения выплат с учётом фактической инфляции.

Фракция «Справедливая Россия» внесёт законопроект во вторник, пишет РИА «Новости». Как пояснил лидер партии Сергей Миронов, коэффициент повышения на каждый квартал будет определять правительство, исходя из фактической инфляции. По его словам, это сделает механизм поддержания покупательной способности выплат более понятным и регулярным.

Главная цель инициативы, по словам авторов проекта, заключается в усилении социальной защиты пенсионеров и укрепления доверия к пенсионной системе.

Ранее в Совфеде назвали размер пенсии для никогда не работавших граждан. По словам сенатора, в случае, когда размер социальной пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, к ней назначается социальная доплата. Доплата будет установлена, если пенсионер не работает.