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Опубликовано 26 января, 11:02

Российским предпринимателям объяснили, как получить повышенную пенсию

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Пенсионное обеспечение предпринимателей состоит из двух ключевых элементов: обязательной страховой пенсии от государства и личных долгосрочных накоплений, которые формируют дополнительный доход. Как отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, базовая страховая пенсия возникает при выполнении условий по стажу и пенсионным коэффициентам.

Для индивидуальных предпринимателей в 2026 году фиксированный взнос составляет 57 390 рублей, из которых 45 973,87 рубля направляются на пенсионное страхование. При годовом доходе свыше 300 000 рублей уплачивается дополнительный 1% с превышения. Самозанятые, работающие на налоге на профессиональный доход, не формируют стаж автоматически, но могут приобрести его через добровольные взносы в Пенсионный фонд, которые в 2026 году составляют от 71 525,52 до 572 204,16 рублей в год.

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После обеспечения базовой пенсии логично создать личную «вторую пенсию» через программу долгосрочных сбережений, где взносы инвестируются, а выплаты начинаются через 15 лет или по достижении пенсионного возраста. Государство поддерживает эту программу софинансированием до 36 000 рублей в год и предоставляет налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 000 рублей ежегодно.

«В итоге рабочая стратегия для МСП выглядит как дисциплина по срокам взносов, контроль стажа и коэффициентов плюс отдельный долгий накопительный поток через долгосрочные сбережения. Тогда будущая пенсия перестает зависеть от одного источника и становится результатом действий, которые можно планировать», — подчеркнул парламентарий в интервью RG.ru.

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Ранее экономист объяснил график выхода на пенсию в 2026 году. По словам специалиста, переходный период корректировки возраста длится с 2019 по 2028 год. Кстати, работающим пенсионерам проиндексируют выплаты в этом году.

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Борис Эльфанд
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