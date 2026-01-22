Рэмбо приехал из США воевать за Россию

Боец из США по имени Джон с позывным Рэмбо, получивший российское гражданство, рассказал, почему решил участвовать в СВО на стороне России. В интервью RT он заявил, что с 2014 года сочувствовал мирным жителям Донбасса и не смог остаться в стороне от конфликта.

По словам 23-летнего американца, ранее он работал сварщиком в аэрокосмической отрасли и учился в колледже по специальности «робототехника и автоматизация». Решение отправиться на СВО он принял в конце 2023 года, чтобы «потом не жалеть». Изначально конфликт он воспринимал как братоубийственный, однако его позиция изменилась после того, как он узнал о расправах над российскими военнопленными.

В Россию Джон попал через Финляндию. Подписать контракт в Москве не удалось из-за проблем с документами, но оформить участие в СВО получилось в другом регионе. В итоге он оказался в составе 4-й танковой дивизии. Сейчас сослуживцы называют Рэмбо талисманом подразделения. Сам он подчёркивает, что осознанно сделал выбор и считает его правильным.

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