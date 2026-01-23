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Опубликовано 23 января, 04:53

ВСУ на Сумском направлении берегут бронетехнику, отправляя бойцов пешком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Сумском направлении испытывают дефицит бронетехники, из-за чего личный состав вынужден преодолевать огромные расстояния пешком. Об этом ТАСС рассказал военнопленный оператор БПЛА ВСУ Богдан Лукевич.

По его словам, боевые машины на участке практически отсутствуют: имеющаяся техника используется лишь для транспортировки солдат на позиции и строго экономится командованием. Особенно остро нехватка ощущается в пограничных подразделениях. То же самое касается и провианта.

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Ранее Life.ru писал, что друг главкома ВСУ Александра Сырского генерал Михаил Сидоренко допустил значительные потери среди подчинённых, а также массовые случаи самовольного оставления частей и рекордное число пропавших без вести. Отмечается, что четыре бригады ВСУ практически полностью уничтожены. Сидоренко также ввёл запрет на эвакуацию раненых и погибших.

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Тимур Хингеев
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