Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Сумском направлении испытывают дефицит бронетехники, из-за чего личный состав вынужден преодолевать огромные расстояния пешком. Об этом ТАСС рассказал военнопленный оператор БПЛА ВСУ Богдан Лукевич.

По его словам, боевые машины на участке практически отсутствуют: имеющаяся техника используется лишь для транспортировки солдат на позиции и строго экономится командованием. Особенно остро нехватка ощущается в пограничных подразделениях. То же самое касается и провианта.

Ранее Life.ru писал, что друг главкома ВСУ Александра Сырского генерал Михаил Сидоренко допустил значительные потери среди подчинённых, а также массовые случаи самовольного оставления частей и рекордное число пропавших без вести. Отмечается, что четыре бригады ВСУ практически полностью уничтожены. Сидоренко также ввёл запрет на эвакуацию раненых и погибших.