Беженец из Димитрова (ДНР) Андрей Дыченко сообщил РИА «Новости» о том, что украинские операторы БПЛА создали фактически «трассу смерти» на дорогах, ведущих из города, что привело к гибели множества людей. Дыченко утверждал, что он лично наблюдал, как сгорали машины вместе с пассажирами.

Он привёл детали, упомянув, что видел сгоревший автомобиль с обгоревшим телом внутри, когда ехал в магазин, и позже видел ещё одну сгоревшую машину, где погибли двое на его глазах.

Ранее в Красноармейске было зафиксировано присутствие британских и французских наёмников. Как пояснил беженец Владимир Головня, он счёл встреченных иностранцев военнослужащими, поскольку те были в соответствующем обмундировании.