Джиган оспаривает подписанный «под медикаментами» контракт с Самойловой, на кону — свыше 400 млн

Рэпер Джиган столкнулся с перспективой лишиться внушительного пакета недвижимости в пользу своей супруги Оксаны, если суд не примет доводы его защиты о недействительности брачного договора. Вся семейная империя, оцениваемая в сумме, превышающую 400 миллионов рублей, оформлена на музыканта. Его адвокаты готовят стратегию, основанную на том, что Джиган подписал ключевые документы, находясь в «уязвимом состоянии» и под воздействием сильнодействующих медикаментов, что, по их мнению, лишало его способности осознавать последствия. Об этом сообщил SHOT.

Джиган может передать Самойловой недвижимость на сумму свыше полмиллиарда рублей. Фото © Telegram / SHOT

В списке активов — монументальный трёхэтажный особняк в «Шато Соверен» (почти 1300 м², хаммам, кинотеатр), который один оценивается в более чем 350 миллионов рублей. В дополнение к этому «замку» на рэпере числятся три столичные квартиры разной площади, общая стоимость которых составляет около 53 миллионов рублей. Финальным аккордом может стать передача супруге минивэна Volkswagen Multivan стоимостью порядка 4 миллионов. Если брачный договор устоит, Оксана получит активы суммарно на 400+ миллионов.

Джиган может передать Самойловой недвижимость на сумму свыше полмиллиарда рублей. Фото © Telegram / SHOT

Ранее суд отказал блогерше Оксане Самойловой в удовлетворении иска о расторжении брака с рэпером Джиганом. После этого началось отдельное судебное разбирательство, связанное с брачным договором супругов. Также сообщалось, что Джиган подал самостоятельный иск об оспаривании брачного договора, подписанного в 2020 году во время его пребывания в реабилитационном центре.