Подозреваемый в ограблении военных в Шереметьево признался, что ранее обманывал иностранцев

По делу о масштабных хищениях у участников СВО в аэропорту «Шереметьево» выяснились новые подробности. Как сообщает РИА «Новости», один из обвиняемых в ходе следствия заявил, что преступное сообщество ещё до начала специальной военной операции занималось аналогичным обманом иностранных граждан, которых внутри группы называли «фирмачами».

По версии следствия, злоумышленники целенаправленно выбирали своими жертвами военнослужащих, возвращавшихся с фронта, и совершали в их отношении кражи, вымогательства и мошенничество. Основная схема, согласно материалам дела, заключалась в резком завышении стоимости поездки на такси. После завершения пути изначально оговорённая сумма, составлявшая 1–2 тысячи рублей, могла вырасти до 40, 70 или даже 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой, а оплата принималась через банковские переводы и терминалы.

В настоящее время по делу арестованы почти 40 человек, в числе которых предполагаемый организатор схемы Алексей Кабочкин. В преступную группировку входили, в том числе, сотрудники линейного управления МВД в аэропорту «Шереметьево», а также фигурирует главарь группировки «Лобненские» со своим сыном.

Ранее сообщалось, что мать и две дочери, арестованные по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево, теперь обвиняются не только в мошенничестве, но и в организации или участии в ОПС. Следствие переквалифицировало обвинение, добавив статью 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».