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Опубликовано 23 января, 07:33

«Тщательно готовились»: Военный эксперт раскрыл, как ВСУ обороняют Константиновку

Военный эксперт Киселёв заявил о сложной обстановке в районе Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Ситуация в районе Константиновки остаётся одной из самых сложных в зоне СВО из-за глубоко эшелонированной и хорошо подготовленной обороны ВСУ. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виталий Киселёв.

Как пояснил эксперт, украинские силы подготовили к длительной обороне не только промышленную и высотную застройку города, но и его окраины, где созданы минные поля, фортификационные рубежи и накоплены значительные резервы боеприпасов и беспилотников.

«На подходах к городу пристрелян буквально каждый метр. Они тщательно готовились», — отметил собеседник.

Он также добавил, что активные бои в городской многоэтажной застройке могут начаться не раньше весны. Причиной задержки эксперт назвал сложные погодные условия, которые серьёзно затрудняют логистику и ведение наступательных действий.

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Новости СВО. ВС РФ штурмуют Святогорск и окружают Константиновку, ВСУ в панике под Харьковом, Зеленский провалил встречу с Трампом, 23 января

Недавно Life.ru рассказывал, что в результате удара «Града» российская армия уничтожила 20 солдат ВСУ в районе Константиновки. Кроме того, были выведены из строя три единицы техники. Скопление было обнаружено в ходе разведки с дрона.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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