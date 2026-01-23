Российские военные освободили населённый пункт Симоновка в Харьковской области. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря активным наступательным действия подразделений группировки войск «Север».

Село находится в районе Волчанска. С 1928 по 2016 называлось Красноармейское (Червоноармейское) Первое. По данным на 2001 год, в населённом пункте проживало более 330 человек.

Всего за неделю участники специальной военной операции освободили пять населённых пунктов. Кроме Симоновки, это Приволье и Новопавловка в ДНР, а также Прилуки и Павловка в Запорожской области.