Заблокированные в США российские средства могут пойти на восстановление пострадавших от боевых действий регионов, в частности Донбасса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмирий Песков. Он отметил, что помимо помощи Палестине (1 млрд долларов через Совет мира), эти средства могут быть потрачены на восстановительные работы.

«В этом контексте сейчас могу сказать одно: территории, которые находятся в Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

До этого Песков обмолвился, что «чуть меньше» $5 млрд российских активов остаются замороженными в США. Он добавил, что точную сумму называть не станет.