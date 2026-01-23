В Госдуме предложили повысить пособия по безработице для предпенсионеров

Люди предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, должны получать повышенные пособия до момента трудоустройства или выхода на пенсию в РФ. С таким заявлением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Его слова приводит 360.ru.

По его словам, до 25% работодателей сознательно отказывают в приёме на работу гражданам старше 50 лет — несмотря на их опыт и профессионализм. Причина — страх, что такие сотрудники скоро уйдут на пенсию и станут «балластом».

«Зря, конечно, потому что они опытные, ответственные работники, и именно на них держатся многие предприятия», — указал парламентарий.

Сейчас пособие по безработице выплачивается максимум 12 месяцев подряд, что, по мнению депутата, недостаточно для предпенсионеров, которым сложнее найти новую работу. Законопроект партии был отклонён якобы из-за отсутствия средств в бюджете. В ответ Миронов предложил отказаться от возврата НДС экспортёрам сырья, назвав эту практику «пагубной». По его расчётам, высвободившихся средств хватило бы не только на поддержку предпенсионеров, но и на отмену пенсионной реформы.

А ранее экономист объяснил график выхода на пенсию в 2026 году. По словам специалиста, переходный период корректировки возраста длится с 2019 по 2028 год. Кроме того, россиянам рассказали, что работающим пенсионерам проиндексируют выплаты в этом году.