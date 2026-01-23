В Госдуме сочли участие российских военных на переговорах в Абу-Даби намёком Украине

Назначение начальника Главного управления Генштаба ВС РФ, адмирала Игоря Костюкова, главой российской делегации на трёхсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби — это «политический намёк», а не прямая угроза. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью «Газете.ru».

По его словам, выбор военного руководителя в качестве главного переговорщика — чёткий сигнал Киеву: у России есть «весомые военные аргументы», и они остаются на столе даже в рамках дипломатического процесса.

«Это не угроза… Это такой, скажем, политический намёк», — подчеркнул Колесник.

Он напомнил, что спецоперация на Украине продолжается, поэтому логично, что Москву представляет человек, глубоко разбирающийся в военной стратегии и текущей обстановке.

Напомним, что первый раунд трёхсторонних переговоров представителей, России, Украины и США начнётся сегодня вечером в ОАЭ. Ранее взаимодействие осуществлялось преимущественно в двустороннем формате. Вероятно, такая встреча станет чем-то принципиально новым.