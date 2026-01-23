Политолог заявил, что Киев не уступит Донбасс по итогам трёхсторонней встречи в Абу-Даби

Владимир Зеленский вряд ли пойдёт на уступки по Донбассу в ходе переговоров в Абу-Даби — такой шаг может стоить ему карьеры политика. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько в беседе с «Лентой.ру». По его словам, пока нет ни одного прямого подтверждения, что Киев готов вывести войска с территории региона или выполнить подобное требование.

Эксперт подчеркнул: даже если США предложат Украине огромные суммы на восстановление страны, согласие на отказ от Донбасса станет для Зеленского «концом политической карьеры».

«А отказаться от власти он, очевидно, не готов»» — указал специалист.

Кроме того, политолог считает, что по главному вопросу переговоров — статусу Донбасса — стороны в ближайшее время вряд ли найдут компромисс. Расхождения слишком глубоки, а политические риски для Киева — неприемлемы.