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Опубликовано 23 января, 17:06

Астраханский депутат получил ранение в зоне СВО

Евгений Бабушкин, Павел Паутов. Обложка © Telegram/ Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Евгений Бабушкин, Павел Паутов. Обложка © Telegram/ Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Депутат думы Астраханской области Евгений Бабушкин получил ранение в зоне проведения СВО и сейчас проходит лечение в военном госпитале в Московской области. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.

Раненого бойца навестил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Павел Паутов. Отмечается, что состояние Бабушкина требует длительного курса восстановления и реабилитации. В региональном отделении ЛДПР уточнили, что депутат получил серьёзное ранение при выполнении боевого задания. Он добровольно отправился в зону СВО в 2022 году.

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Ранее Life.ru писал о российском бойце Евгение Гущине, который получил серьёзное ранение в зоне спецоперации. Он почти месяц выживал в одиночку, скрываясь от противника, так как группа эвакуации не могла к нему добраться.

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Полина Никифорова
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