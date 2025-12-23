Российский военный Евгений Гущин получил серьёзное ранение в зоне спецоперации и поти месяц выживал в одиночку, скрываясь от противника, так как группа эвакуации не могла к нему добраться. Об этом сообщает сетевое издание «Вечорка».

Военнослужащий принимал участие в спецоперации с апреля 2022 года. Ранение он получил 26 августа текущего года. Солдат не мог самостоятельно передвигаться и выбраться к своим позициям, поэтому 24 дня укрывался под мостом от украинских дронов и вражеской разведки. Эвакуировать раненого удалось только 19 сентября. Сейчас Гущин проходит лечение. Однако мать бойца просит прокуратуру и Минобороны РФ вмешаться в ситуацию, так как боец, по её словам, не получает должного медицинского обслуживания и находится в казарме.

«Мой сын, военнослужащий РФ, прибыл в часть для написания рапорта на отпуск по болезни — был тяжело ранен, выкарабкался. По заключению ВВК ему необходим отпуск по болезни на 60 суток для долечивания и восстановления организма», — объяснила женщина. Но военного не отпускают.

Женщина отметила, что её сын награждён медалями «За отвагу», медалью Суворова, медалью Жукова. А до спецоперации также нёс военную службу — с 2015 года был контрактником.

Ранее сообщалось, что спецназовцы из батальона «Ахмат» для обогрева в морозы были вынуждены жечь пластиковые трубы в Белогоровке. В холодное время года на позициях не было ни дров, ни других способов согреться. Выходом стал пластик, найденный на заброшенном меловом заводе.