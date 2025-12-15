Спецназовцы из батальона «Ахмат» для обогрева в морозы были вынуждены жечь пластиковые трубы в Белогоровке. Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал замкомандира батальона с позывным Гром.

По его словам, в холодное время года на позициях не было ни дров, ни других способов согреться. Выходом стал пластик, найденный на заброшенном меловом заводе.

Чтобы просто добраться до этой позиции, бойцам пришлось преодолеть сложный путь по ветвистой подземной магистрали диаметром 1,2 метра. Им пришлось пройти по одной трубе, чтобы попасть в другую.

Тем временем в Сумской области, по заявлению российского военнослужащего с позывным Персей, ВСУ значительно сократили использование FPV-дронов. Артиллерийские обстрелы также стали единичными. Боец связал это с паническими настроениями в рядах противника и уверенностью российских войск в своём превосходстве на данном направлении.