Появившийся в последний миг боец Лев спас российских штурмовиков от атаки дрона ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Лев спас группу штурмовиков от удара дрона в Курской области. Об этой истории рассказал замкомандира батальона «Ахмат» с позывным Гром.

Штурмовики заблудились, не найдя своих на разбитой позиции, вспоминает военнослужащий в беседе с RT. В этот момент из ниоткуда появился боец Лев и вывел их в безопасное место. Через мгновение на точку, где они только что стояли, прилетел вражеский FPV-дрон.

На следующий день сам спаситель получил смертельное ранение. Гром также отметил, что в небе над Курской областью постоянно висело огромное количество вражеских дронов.

«[Дронов] было очень много. Не было ни одной минуты, чтобы не было вражеского FPV в небе», — заключил офицер.

Ранее в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ «Днепр» произошёл инцидент, который сочли настоящим чудом. По словам военного священника Максима, ламинированная икона святого Фёдора Ушакова, которую боец носил у сердца, остановила смертельный осколок. Священник отметил, что многие военнослужащие используют подобные обереги — нательные кресты, иконки и шевроны, и случаи, когда они буквально принимают на себя удар, не редкость. В бригаде такие истории считают проявлением божественного заступничества в моменты наивысшей опасности.