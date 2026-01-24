Оператор FPV-дронов с позывным Сварог рассказал, что уничтожил около 500 целей

Российский оператор FPV-дрона с позывным Сварог из группировки войск «Запад» рассказал, что уничтожил около 500 объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ), среди которых 143 тяжёлых дрона типа «Баба-Яга». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащий пояснил, что поражения затрагивали не только беспилотники, но и живую силу, бронетехнику, ретрансляторы связи и инженерные сооружения противника. Боец отметил, что работа дроновода требует комплексных знаний: необходимо ориентироваться в радиочастотах, особенностях управления устройствами и учитывать влияние радиоэлектронного подавления, которое может нарушать связь и выводить дроны из строя.

Ранее операторы БПЛА группы войск «Запад» нанесли удар по технике и пехоте Вооружённых сил Украины в Купянском районе Харьковской области. Дроны использовались для подавления попыток противника доставить на позиции боеприпасы и живую силу. Среди целей были бронемашины, автомобильная техника, роботизированные комплексы и пехота.