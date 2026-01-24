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Опубликовано 24 января, 05:55

ВСУ направили сводные подразделения ПВО в Сумскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Сумской области армия Украины перебросила сводные подразделения специалистов противовоздушной обороны, прикомандированных к бригаде территориальной обороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Сумском направлении в Краснопольский район переброшены сводные подразделения специалистов ПВО 208-й зенитной ракетной бригады. Личный состав прикомандирован к 119-й отдельной бригаде теробороны», — рассказал источник.

Переброска подразделений связана с усилением обороны на данном участке. Зенитчики задействованы для укрепления боевых порядков и повышения устойчивости позиций в приграничных районах Сумской области.

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Ранее сообщалось, что российские войска с помощью разведывательного беспилотника «Шторм» сорвали планы ВСУ по созданию глубокоэшелонированной обороны в Сумской области. Отмечалось, что украинская сторона пыталась возвести укрепления на расстоянии более 50 километров от линии боевого соприкосновения.

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Милена Скрипальщикова
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