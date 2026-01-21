Российские войска при помощи разведывательного беспилотника «Шторм» сорвали планы ВСУ по строительству глубокоэшелонированной обороны на Сумщине. Как рассказал оператор БПЛА с позывным Шкипер, украинская армия пыталась возвести мощную оборону на расстоянии более 50 км от линии фронта. Однако разведка обнаружила большую колонну строительной техники, в том числе более 10 экскаваторов, которые были уничтожены.

«Мы хорошо поработали — сожгли много единиц техники, только тяжёлых экскаваторов было более 10, ну и по мелочи — манипуляторы, вспомогательная техника», — рассказал Шкипер ТАСС.

Беспилотный комплекс «Шторм» разработан для выполнения задач на больших дистанциях, включая разведку и уничтожение вражеской техники. Он может работать на расстоянии до 60 км, быстро находя и корректируя цели. Оператор отметил, что даже при сильном ветре до 20 м/с беспилотник продолжал выполнять задачи, что подтверждает его высокие аэродинамические качества и надёжность в сложных погодных условиях.

А ранее российские войска нанесли удар по командному пункту украинской пограничной заставы в селе Стецковка Сумской области. Из доклада «Бесстрашных» следует, что наши штурмовые подразделения продолжают продвижение вглубь региона, поддерживаемые авиацией, артиллерией и комплексами «Герань».