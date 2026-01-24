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Опубликовано 24 января, 06:07

Наши миномётчики уничтожили точку выгрузки снабжения ВСУ под Харьковом

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Российская группировка войск «Север» ликвидировала точку выгрузки провизии и боеприпасов украинских войск в Харьковской области, лишив противника снабжения на этом участке. Об этом РИА «Новости» сообщили военные.

«С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществил доставку жизненно необходимых грузов. В результате точечных попаданий миномётного расчёта остатки живой силы противника в лесополосе остались без продовольствия и боекомплекта», — отметили в группировке.

Уточняется, что удар по точке подвоза провели миномётчики 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса российской группировки. Действия расчёта позволили сорвать доставку боеприпасов и продовольствия украинской армии на данном направлении.

Расчёты САУ «Малка» уничтожили укрытия и технику ВСУ в Харьковской области
Расчёты САУ «Малка» уничтожили укрытия и технику ВСУ в Харьковской области

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Дроны использовались для подавления попыток противника доставить боеприпасы и живую силу на позиции.

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Милена Скрипальщикова
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