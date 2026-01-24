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Опубликовано 24 января, 07:33

Российские морпехи обнаружили украинского бойца с видом на жительство в Бельгии

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

На Красноармейском направлении во время боевой задачи морские пехотинцы 177-го отдельного гвардейского полка российской группировки «Центр» нашли документы бойца ВСУ с видом на жительство в Бельгии. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода с позывным Рессора.

«Выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении, обнаружили бельгийские документы, подумали — наёмник, но национальность (по документам) — украинец», — рассказал командир.

По найденным документам, военнослужащий, Станислав Бурый, родился 29 января 1999 года. Срок действия его карты с видом на жительство в Бельгии истёк 4 марта 2025 года. Кроме того, у него была обнаружена банковская карта бельгийского банка Bancomat, оформленная на его имя.

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Ранее сообщалось, что в район населённого пункта Лиман в Харьковской области была переброшена рота наёмников иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины. Рота направлена непосредственно к линии фронта для выполнения боевых задач.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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