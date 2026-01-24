Подразделения ВСУ в районе Орехова Запорожской области находятся в тяжёлом психологическом состоянии. Об этом журналистам рассказал источник в российских силовых структурах.

«Наиболее тяжёлая ситуация с морально-психологическим состоянием и дисциплиной, которая может приводить к дезертирству, фиксируется на Запорожском направлении, особенно в районе Гуляйполя и Орехова», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, на моральный дух украинских бойцов влияют серьёзные потери и интенсивное наступление группировки войск «Днепр». Сейчас вражеские подразделения не успевают пополняться подготовленными кадрами.

Не лучше дела обстоят у украинской армии на Херсонском направлении. По словам источника агентства, ВСУ проводят локальные операции, и массовое дезертирство сдерживают спецподразделения и военная полиция, «хотя единичные случаи неизбежны».

Ранее российские миномётчики уничтожили точку выгрузки провизии и боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Они лишили противника снабжения на данном участке.