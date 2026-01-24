В Госдуме сравнили догхантеров с экстремистами

Депутат Госдумы Владимир Бурматов жёстко осудил отравителей домашних собак, заявив, что их нельзя называть догхантерами, чтобы не романтизировать этих преступников. Он призвал сажать их по уголовной статье, предусматривающей до пяти лет тюрьмы.

Поводом стало массовое отравление собак в ЖК «Мещерский лес», где за сутки погибли семь питомцев. В разговоре с 360.ru Бурматов заявил, что злоумышленники целенаправленно охотятся за любимыми животными, которые являются членами семей, и создают угрозу для детей, ведь весной уже они могут подобрать яд, лежащий в песочнице под снегом.

Депутат подчеркнул, что это организованные группы, координирующие действия через соцсети, и относиться к ним нужно как к экстремистским формированиям. Он раскритиковал СМИ, которые дают слово живодёрам, сравнив это с предоставлением трибуны насильникам или педофилам.

Бурматов также связал проблему с отсутствием инфраструктуры для владельцев животных. Он выразил недоумение, почему при застройке обязательно предусматривают детские площадки и парковки, но забывают о спецплощадках для выгула собак. По его словам, это провоцирует конфликты между собачниками и несобачниками, которых можно было бы избежать.

Парламентарий напомнил, что домашние животные есть у 57% россиян, а собак в стране около 24 миллионов. Он призвал рассматривать площадки для выгула как обязательный элемент социальной инфраструктуры, который должен быть в пешей доступности. Бурматов уверен, что создание нормальных условий для всех решило бы многие проблемы на корню.

К сожалению, инцидент в ЖК «Мещерский лес» — не единичный случай. Подобные трагедии, связанные с отравлениями домашних животных, происходили и ранее в разных районах Москвы, вызывая панику среди владельцев. Аналогичный случай произошёл в ноябре 2025 года в московском районе Тушино. После обычной прогулки хаски по кличке Симба погибла с симптомами острого отравления — рвотой, диареей и пеной изо рта. Хозяин не замечал, чтобы собака что-то подбирала с земли. Тогда же жители Тушино и соседнего Путилково жаловались на подозрительные вещества на земле и внезапные смерти питомцев, подозревая активизацию так называемых догхантеров. Эта ситуация стала ярким примером того, о чём говорит депутат Бурматов: проблема носит системный характер, а не является разовым инцидентом.