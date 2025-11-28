Породистый пёс стал жертвой догхантеров в московском Тушине

Владельцы собак в московском районе Тушино бьют тревогу из-за отравления хаски в местном сквере. Жители опасаются за своих питомцев, связывая это с активизацией догхантеров, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.







После обычной вечерней прогулки у хаски по кличке Симба внезапно начались тяжёлые симптомы отравления — диарея, рвота, пена изо рта. Через несколько часов собака погибла. Хозяин рассказал, что питомца периодически отпускали с поводка, но не замечали, чтобы он что-то ел с земли.

По словам владельца, состояние собаки указывает на возможное действие токсичных веществ. В это же время жители Тушино и соседнего Путилково жаловались на «непонятные субстанции» на земле и случаи внезапных смертей питомцев. Люди опасаются, что в районе вновь активизировались догхантеры.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Красногорске произошла массовая волна отравлений домашних животных, в результате которой пострадали десятки собак и двое питомцев погибли. В районе Путилково зафиксированы многочисленные случаи острых отравлений ядами, при этом камеры наблюдения зафиксировали человека, рассыпающего белое вещество на газоне.