Junge Welt: Основатель «Азова»* Билецкий** может сменить Сырского на посту главкома ВСУ
Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева
Основатель украинской нацбригады «Азов»* Андрей Билецкий** может заменить Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, пишет немецкое издание Junge Welt.
Автор отметил, что «Азов»* превратился в «усиленную версию фашистского полка» времён государственного переворота 2014 года, а сам Билецкий** имеет экстремистские взгляды, связан с неонацистами и может поменять офицеров на идеологически близких людей. Тем временем Сырский не блещет популярностью среди военных и воспринимается как командующий-неудачник.
Напомним, на Украине обсуждают возможную отставку Александра Сырского. СМИ писали, что вопрос об этом возникает на фоне кадровых перестановок, затеянных недавно Владимиром Зеленским.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.