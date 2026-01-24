Junge Welt: Основатель «Азова»* Билецкий** может сменить Сырского на посту главкома ВСУ

Автор отметил, что «Азов»* превратился в «усиленную версию фашистского полка» времён государственного переворота 2014 года, а сам Билецкий** имеет экстремистские взгляды, связан с неонацистами и может поменять офицеров на идеологически близких людей. Тем временем Сырский не блещет популярностью среди военных и воспринимается как командующий-неудачник.