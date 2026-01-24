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Опубликовано 24 января, 09:09

Junge Welt: Основатель «Азова»* Билецкий** может сменить Сырского на посту главкома ВСУ

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Основатель украинской нацбригады «Азов»* Андрей Билецкий** может заменить Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, пишет немецкое издание Junge Welt.

Автор отметил, что «Азов»* превратился в «усиленную версию фашистского полка» времён государственного переворота 2014 года, а сам Билецкий** имеет экстремистские взгляды, связан с неонацистами и может поменять офицеров на идеологически близких людей. Тем временем Сырский не блещет популярностью среди военных и воспринимается как командующий-неудачник.

Военный эксперт оценил планы Сырского по новому контрнаступлению ВСУ
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Напомним, на Украине обсуждают возможную отставку Александра Сырского. СМИ писали, что вопрос об этом возникает на фоне кадровых перестановок, затеянных недавно Владимиром Зеленским.

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*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Матвей Константинов
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